В Самаре только один из фигурантов «дела Бойко» не признал вину

Экс-сотрудник самарской службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой оказался единственным подсудимым по делу о коррупции среди высокопоставленных чиновников региона, кто не признал вину. Об этом он сообщил на заседании в Ленинском районном суде Самары во вторник, 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Вину не признаю. Мы с защитником выскажемся по этому поводу позже»,— сказал Евгений Луговой.

Большинство остальных подсудимых признали вину частично. Бизнесмен Елена Тютюнник, которой инкриминируется дача взяток бывшим высокопоставленным чиновникам, признала вину по всем преступлениям. А предприниматель Наталья Фроловская не пожелала озвучивать свою позицию.

Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко в ответ на вопрос, признает ли он вину, высказался так: «Я, ваша честь, признаю объективную сторону вменяемых мне деяний. Не отрицаю факт получения денежных средств. Обвинение мне понятно. Позицию по нему выскажу позже».

Процесс продолжится на следующей неделе. Суд будет изучать доказательства и допрашивать свидетелей по делу.

Бывшим высокопоставленным чиновникам Самарской области, среди которых кроме Олега Бойко и Евгения Лугового оказались экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и бывший заместитель директора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин, вменяется получение взяток за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. Суммы незаконного вознаграждения, которые в общей сложности получил каждый из подсудимых, варьируются от 1 до 73 млн руб.

Георгий Портнов