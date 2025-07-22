Свидетель рассказал, как в самарском ГУ МЧС сложилась схема со взяточничеством

Во вторник, 22 июля, Ленинский районный суд Самары приступил к допросу свидетелей по уголовному делу о даче взяток бывшим высокопоставленным чиновникам Самарской области. Среди обвиняемых — бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

На заседание пришли три свидетеля, экс-подчиненные обвиняемого. В начале слушаний экс-глава ГУ МЧС попросил перенести допрос двух из указанных свидетелей, так как он опять не готов к заседанию: у него при себе были не все необходимые материалы для процесса.

Адвокаты попросили перенести заседание, так как остальные подсудимые и защита также не были готовы к допросу свидетелей. Гособвинитель сказала, что для переноса заседания нет оснований, и подсудимые и адвокаты пытаются затянуть процесс. В итоге судья Анна Грицык постановила не откладывать разбирательство.

Первым допросили начальника отдела ПАО «Кузнецов» Дмитрия Аполлинарова, который ранее служил в региональном ГУ МЧС под руководством Олега Бойко, с ним был знаком с 2013 года. В ведомстве Дмитрий Аполлинаров в разные годы руководил отрядами по кадрам, а затем возглавлял отдел материально-технического обеспечения.

Свидетель рассказал, что экс-глава регионального ГУ МЧС состоял в дружеских отношениях с руководителем ГК «Витязь» Яном Гущиным. В 2014 году Олег Бойко вызвал Дмитрия Аполлинарова к себе в кабинет и представил ему Яна Гущина, сообщил свидетель. В тот момент экс-глава ГУ МЧС пояснил подчиненному, что бизнесмен будет обслуживать системы пожарной безопасности «ПАК Мониторинг» в школах, детсадах и больницах региона. Стороны заключили договор, который продлевался. По словам Дмитрия Аполлинарова, Олег Бойко запретил подчиненному контактировать по этому вопросу со сторонними организациями, заключать с ними соответствующие договоры и поручил докладывать прежнему руководителю ГУ МЧС по этой ситуации. В дальнейшем бывший глава ведомства покровительствовал Яну Гущину в его работе, в итоге компании бизнесмена помогли монополизировать рынок обслуживания противопожарного оборудования в регионе, резюмировал свидетель. Со своей стороны Дмитрий Аполлинаров руководил юридическим лицом, которое согласовывало фирме бизнесмена подписание документации для продолжения работы. При этом, как следует из его показаний, сам Дмитрий Аполлинаров в передаче взяток Олегу Бойко не участвовал. Во время допроса свидетеля экс-глава ГУ МЧС по Самарской области неоднократно спрашивал, чем именно Дмитрий Аполлинаров может подтвердить факт монополизации компанией Гущина рынка услуг противопожарной безопасности и то, что между обвиняемым и бизнесменом сложились дружеские отношения и какие документы может привести в доказательство своих слов. Свидетель ссылался на ранее данные им показания.

По версии следствия, что с января 2020 по декабрь 2023 года Олег Бойко и его сообщники получали взятки от предпринимателей, занимающихся пожарной безопасностью. В числе обвиняемых также Игорь Дахно, Дмитрий Зинин, Антон Палушкин и Евгений Луговой. Среди бизнесменов, обвиняемых в даче взяток, фигурируют Елена Тютюнник и Наталья Фроловская. Ян Гущин, глава группы компаний «Витязь», уже осужден на шесть лет колонии и обязан выплатить штраф в 170 млн руб.

Георгий Портнов