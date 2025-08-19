В Гольяново началось строительство метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о начале строительства метро в Гольяново. Одноименная станция будет конечной на Арбатско-Покровской линии метрополитена.

Станцию откроют в центре района — на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц, у нее будет два подземных вестибюля. По словам мэра, сейчас ведется подготовка старта двух тоннелепроходческих комплексов. Первый щит на участке «Щелковская»—«Гольяново» должен пойти в ноябре, второй — «чуть позже».

Господин Собянин уточнил, что благодаря новой станции метро станет ближе для 230 тыс. горожан, и многие смогут добираться до него пешком. Кроме того, время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15–20 минут.

