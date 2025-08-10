Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С наступающим новым городом

Мэрия рассказала и показала достоинства московского транспорта

В столичном Манеже открылась ежегодная интерактивная выставка, посвященная достижениям и планам развития города в области транспорта и строительства. Посетившего экспозицию корреспондента “Ъ” Ивана Буранова поразил оригинальный подход, с помощью которого авторы выставки «Та самая Москва» пытались продемонстрировать, как похорошел город, как похорошеет в будущем и почему столичный транспорт лучше американского.

Москвичей на выставке пугают гостями чужих столиц

Москвичей на выставке пугают гостями чужих столиц

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Москвичей на выставке пугают гостями чужих столиц

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Hello, man! All good? What do you need?» — навязчиво пристает ко мне высокий чернокожий мужчина в белой майке-«алкоголичке». Он стоит возле грязной стены, у ног валяются сумки разных брендов — судя по всему, поддельные. «Gucci!» — отвечаю я. «I got it! — радостно кивает продавец и внезапно переходит на русский: — Потрогай, натуральная кожа». Протягивает мне сумку с лейблом Gucci — явно не из кожи. И смеется.

Этот чернокожий мужчина стоит в темном коридоре, сзади него — разрисованные граффити стены метро и заплеванные скамейки, на потолке — тусклые люминесцентные лампы. На стенах развешаны объявления на английском языке с предупреждениями о крысах-мутантах. Рядом турникет, испачканный мерзкой коричневой жижей.

Что все это значит — непонятно. Ведь я пришел на выставку «Та самая Москва» в «Манеже»: она проходит третий год подряд для демонстрации достижений города в области транспорта, а не ужасов. Рядом замечаю девушку-гида и прошу дать пояснения. Она охотно объясняет: перформанс с чернокожим актером, изображающим продавца паленых сумок,— собирательный образ грязного и небезопасного зарубежного метро. «А страна и город-то какой?» — спрашиваю я. Но она уходит от ответа. Впрочем, разгадка находится среди надписей на стенах, которые явно сгенерированы ИИ. На одной из них — указатель выхода на Metropolitan Avenue. Видимо, это намек на метро Нью-Йорка.

«Ну прям Пи Дидди!» — смеются выходящие из комнаты подростки. А в следующем зале — он больше в несколько раз — им рассказывают уже о Московском метрополитене. Экспозиция начинается с музея.

Среди исторических артефактов — светофор для регулирования движения поездов из 1950-х годов и подсвечивающийся столб с надписью «Переход» из 1980-х.

Дальше — какой-то странный состав, собранный из желтого ретровагона серии А (выпускался в конце 1930-х годов) и современного поезда «Москва-2024». В конце этой транспортной химеры — экран с симуляцией кабины машиниста.

В другом зале стоит огромный экран с пультом управления: нажимая на кнопки, выводишь карты метро разных десятилетий. Среди них встречается и схема из будущего — со строящимися или только запланированными линиями (включая Троицкую, Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую). На ней можно разглядеть высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва—Петербург (уже строится), а также Ярославское и Павелецкое направления МЖД. Их, напомним, хотели объединить подземным тоннелем в МЦД-5, но из-за дороговизны идею пока отложили.

Авторы одного из павильонов хотели показать, как будет выглядеть Ленинградский вокзал после реконструкции. Концепция на первый взгляд кажется сложной: нужно потратить несколько минут, чтобы разобраться, какую мысль хотели донести до посетителей. На огромном экране показывают вокзал в разные эпохи.

  • Сначала попадаешь во времена СССР: на перрон прибывают два красных электровоза ЧС2, группа пионеров отправляется в путешествие.
  • Затем ты уже в 1990-х: одетых более или менее современно пассажиров ждут два ЭР200.
  • Снова смена кадра, теперь уже будущее: на одну платформу прибывают два знакомых москвичам «Сапсана», а на соседнюю — перспективный поезд «Белый кречет», который как раз и будет ходить по ВСМ.

У этого экрана совсем немного зрителей — он привлекает только настоящих ценителей истории транспорта. Гораздо популярнее — особенно у посетителей с детьми — фотобудки с ИИ. Здесь портреты накладывают на фоны из исторических эпох (царская Россия, СССР и т. д.), получившиеся картинки можно бесплатно распечатать.

Рядом на стене висит презентация проекта по запуску частых и быстрых электричек между Москвой и одиннадцатью регионами. О нем власти говорят уже несколько лет, но конкретной информации дают мало. Если верить надписям на стене, то программу начнут реализовывать уже в этом году, причем начнут с Калужской, Тульской, Владимирской и Ивановской областей.

Посетители выставки на Манежной площади у поезда МЦД

Посетители выставки на Манежной площади у поезда МЦД

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители на выставке у интерактивной карты московского метрополитена

Посетители на выставке у интерактивной карты московского метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки в кабине электропоезда метро «Москва-2024»

Посетители выставки в кабине электропоезда метро «Москва-2024»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки на Манежной площади у поезда МЦД

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители на выставке у интерактивной карты московского метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки в кабине электропоезда метро «Москва-2024»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Для самых маленьких посетителей (а детей на выставке действительно много) придуманы экспонаты, которые можно не только посмотреть, но и потрогать, например симуляторы поездов метро, электробуса и башенного крана. Большой интерес у детей вызвал стенд в павильоне электротранспорта — здесь каждый может примерить зарядки для электротранспорта в соответствующие разъемы. Один мальчик умудрился собрать конструкцию из нескольких разъемов: «Прям как лего!» Видимо, московские власти с детства хотят приучить будущих автовладельцев к мысли, что на АЗС в машину втыкать придется не заправочный пистолет, а электрический кабель.

Не забыли авторы выставки и о водном транспорте: в одном из павильонов посетители выходят на набережную с шезлонгами и мостиками, построенными над водной гладью экранов в полу. Вышло так реалистично, что родителям приходилось одергивать детей, так и норовивших помочить ноги в экранной воде.

Одним только транспортом выставка в Манеже не ограничивается.

Помимо «похорошевшего метро» авторы экспозиции решили показать, в какие квартиры горожане будут приезжать на обновленном транспорте. Для этого они вновь решили сыграть на контрастах.

Перед просмотром достижений реновации посетителей встречает подъезд старой пятиэтажки — с поломанными почтовыми ящиками, исписанной стеной, доской объявлений («муж на час», «ремонт мебели») и дверьми, покрытыми бордовым дерматином. В каждой двери — глазок, куда можно заглянуть. В одной квартире компания веселых мужиков в майках смотрит телевизор, в другой — девушка играет на скрипке, пока ее кот рядом ходит по столу. Рядом бродит актер в тапках и тельняшке — видимо, мэрия так представляет себе москвичей до реновации. А посреди зала — стеклянный шкаф, где на полках бережно разложены осколки от советской раковины, ржавые краны и куски труб. Совсем как кости динозавров в палеонтологическом музее.

В этом же зале организаторы установили дверь в светлое завтра — за ней скрывается новая, «реновационная» квартира. Туда выстроилась заметная очередь. Но многих посетителей захватила ностальгия по старой Москве, и эти люди интересовались недавним прошлым больше, чем будущим. Хотя почему прошлым? «Таких домов еще очень много»,— сказала подруге одна из посетительниц, кивая на «подъезд» пятиэтажки.

Иван Буранов

Выставка «Та самая Москва»

Инсталляция в виде вагона метро

Инсталляция в виде вагона метро

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На экране — демонстрация дореволюционного Николаевского (ныне — Ленинградского) вокзала Москвы

На экране — демонстрация дореволюционного Николаевского (ныне — Ленинградского) вокзала Москвы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выставка презентует инновационные решения

Выставка презентует инновационные решения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Перед Манежом посетители могут увидеть восемь симуляторов городского транспорта и строительной техники

Перед Манежом посетители могут увидеть восемь симуляторов городского транспорта и строительной техники

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выставка представляет достижения в сферах транспорта, градостроительства и промышленности

Выставка представляет достижения в сферах транспорта, градостроительства и промышленности

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция, посвященная нью-йоркскому метрополитену

Экспозиция, посвященная нью-йоркскому метрополитену

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На выставке представлено более 10 тематических зон с интерактивами

На выставке представлено более 10 тематических зон с интерактивами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кинетическая инсталляция показывает развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в столице

Кинетическая инсталляция показывает развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в столице

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция, показывающая нью-йоркское метро

Экспозиция, показывающая нью-йоркское метро

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетитель выставки

Посетитель выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На выставке представлены мультимедийные инсталляции, проекции и реалистичные пространства

На выставке представлены мультимедийные инсталляции, проекции и реалистичные пространства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки

Гости выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Инсталляция, показывающая Ленинградский вокзал

Инсталляция, показывающая Ленинградский вокзал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция, посвященная Ленинградскому железнодорожному вокзалу

Экспозиция, посвященная Ленинградскому железнодорожному вокзалу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Преображение старых промышленных зон показывается через переплетение цифрового контента с декорациями

Преображение старых промышленных зон показывается через переплетение цифрового контента с декорациями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Музея метро

Стенд Музея метро

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На тематическом стенде можно увидеть визуальную хронику «Москва промышленная: этапы века в шести окнах»

На тематическом стенде можно увидеть визуальную хронику «Москва промышленная: этапы века в шести окнах»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Маленькие гости выставки на стенде с велобайками

Маленькие гости выставки на стенде с велобайками

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В рамках экспозиции, стилизованной под панельный пятиэтажный дом, гостям рассказывают о программе реновации

В рамках экспозиции, стилизованной под панельный пятиэтажный дом, гостям рассказывают о программе реновации

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки

Посетители выставки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители в вагоне электропоезда метро «Москва-2024»

Посетители в вагоне электропоезда метро «Москва-2024»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Интерактивные зоны позволяют гостям выставки почувствовать себя частью передовой индустрии города

Интерактивные зоны позволяют гостям выставки почувствовать себя частью передовой индустрии города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители могут попробовать себя в роли архитектора-программиста роботов, биотехнолога или профессионала в области ИТ-безопасности

Посетители могут попробовать себя в роли архитектора-программиста роботов, биотехнолога или профессионала в области ИТ-безопасности

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд с зарядными устройствами для электромобилей

Стенд с зарядными устройствами для электромобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Музея метро

Стенд Музея метро

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Среди прочих мероприятий на выставке будет проводиться лекция о детском восприятии архитектуры

Среди прочих мероприятий на выставке будет проводиться лекция о детском восприятии архитектуры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прототип тоннелепроходческого щита

Прототип тоннелепроходческого щита

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Новости компаний Все