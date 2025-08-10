С наступающим новым городом

В столичном Манеже открылась ежегодная интерактивная выставка, посвященная достижениям и планам развития города в области транспорта и строительства. Посетившего экспозицию корреспондента “Ъ” Ивана Буранова поразил оригинальный подход, с помощью которого авторы выставки «Та самая Москва» пытались продемонстрировать, как похорошел город, как похорошеет в будущем и почему столичный транспорт лучше американского.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Hello, man! All good? What do you need?» — навязчиво пристает ко мне высокий чернокожий мужчина в белой майке-«алкоголичке». Он стоит возле грязной стены, у ног валяются сумки разных брендов — судя по всему, поддельные. «Gucci!» — отвечаю я. «I got it! — радостно кивает продавец и внезапно переходит на русский: — Потрогай, натуральная кожа». Протягивает мне сумку с лейблом Gucci — явно не из кожи. И смеется.

Этот чернокожий мужчина стоит в темном коридоре, сзади него — разрисованные граффити стены метро и заплеванные скамейки, на потолке — тусклые люминесцентные лампы. На стенах развешаны объявления на английском языке с предупреждениями о крысах-мутантах. Рядом турникет, испачканный мерзкой коричневой жижей.

Что все это значит — непонятно. Ведь я пришел на выставку «Та самая Москва» в «Манеже»: она проходит третий год подряд для демонстрации достижений города в области транспорта, а не ужасов. Рядом замечаю девушку-гида и прошу дать пояснения. Она охотно объясняет: перформанс с чернокожим актером, изображающим продавца паленых сумок,— собирательный образ грязного и небезопасного зарубежного метро. «А страна и город-то какой?» — спрашиваю я. Но она уходит от ответа. Впрочем, разгадка находится среди надписей на стенах, которые явно сгенерированы ИИ. На одной из них — указатель выхода на Metropolitan Avenue. Видимо, это намек на метро Нью-Йорка.

«Ну прям Пи Дидди!» — смеются выходящие из комнаты подростки. А в следующем зале — он больше в несколько раз — им рассказывают уже о Московском метрополитене. Экспозиция начинается с музея.

Среди исторических артефактов — светофор для регулирования движения поездов из 1950-х годов и подсвечивающийся столб с надписью «Переход» из 1980-х.

Дальше — какой-то странный состав, собранный из желтого ретровагона серии А (выпускался в конце 1930-х годов) и современного поезда «Москва-2024». В конце этой транспортной химеры — экран с симуляцией кабины машиниста.

В другом зале стоит огромный экран с пультом управления: нажимая на кнопки, выводишь карты метро разных десятилетий. Среди них встречается и схема из будущего — со строящимися или только запланированными линиями (включая Троицкую, Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую). На ней можно разглядеть высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва—Петербург (уже строится), а также Ярославское и Павелецкое направления МЖД. Их, напомним, хотели объединить подземным тоннелем в МЦД-5, но из-за дороговизны идею пока отложили.

Авторы одного из павильонов хотели показать, как будет выглядеть Ленинградский вокзал после реконструкции. Концепция на первый взгляд кажется сложной: нужно потратить несколько минут, чтобы разобраться, какую мысль хотели донести до посетителей. На огромном экране показывают вокзал в разные эпохи.

Сначала попадаешь во времена СССР : на перрон прибывают два красных электровоза ЧС2, группа пионеров отправляется в путешествие.

: на перрон прибывают два красных электровоза ЧС2, группа пионеров отправляется в путешествие. Затем ты уже в 1990-х : одетых более или менее современно пассажиров ждут два ЭР200.

: одетых более или менее современно пассажиров ждут два ЭР200. Снова смена кадра, теперь уже будущее: на одну платформу прибывают два знакомых москвичам «Сапсана», а на соседнюю — перспективный поезд «Белый кречет», который как раз и будет ходить по ВСМ.

У этого экрана совсем немного зрителей — он привлекает только настоящих ценителей истории транспорта. Гораздо популярнее — особенно у посетителей с детьми — фотобудки с ИИ. Здесь портреты накладывают на фоны из исторических эпох (царская Россия, СССР и т. д.), получившиеся картинки можно бесплатно распечатать.

Рядом на стене висит презентация проекта по запуску частых и быстрых электричек между Москвой и одиннадцатью регионами. О нем власти говорят уже несколько лет, но конкретной информации дают мало. Если верить надписям на стене, то программу начнут реализовывать уже в этом году, причем начнут с Калужской, Тульской, Владимирской и Ивановской областей.

Для самых маленьких посетителей (а детей на выставке действительно много) придуманы экспонаты, которые можно не только посмотреть, но и потрогать, например симуляторы поездов метро, электробуса и башенного крана. Большой интерес у детей вызвал стенд в павильоне электротранспорта — здесь каждый может примерить зарядки для электротранспорта в соответствующие разъемы. Один мальчик умудрился собрать конструкцию из нескольких разъемов: «Прям как лего!» Видимо, московские власти с детства хотят приучить будущих автовладельцев к мысли, что на АЗС в машину втыкать придется не заправочный пистолет, а электрический кабель.

Не забыли авторы выставки и о водном транспорте: в одном из павильонов посетители выходят на набережную с шезлонгами и мостиками, построенными над водной гладью экранов в полу. Вышло так реалистично, что родителям приходилось одергивать детей, так и норовивших помочить ноги в экранной воде.

Одним только транспортом выставка в Манеже не ограничивается.

Помимо «похорошевшего метро» авторы экспозиции решили показать, в какие квартиры горожане будут приезжать на обновленном транспорте. Для этого они вновь решили сыграть на контрастах.

Перед просмотром достижений реновации посетителей встречает подъезд старой пятиэтажки — с поломанными почтовыми ящиками, исписанной стеной, доской объявлений («муж на час», «ремонт мебели») и дверьми, покрытыми бордовым дерматином. В каждой двери — глазок, куда можно заглянуть. В одной квартире компания веселых мужиков в майках смотрит телевизор, в другой — девушка играет на скрипке, пока ее кот рядом ходит по столу. Рядом бродит актер в тапках и тельняшке — видимо, мэрия так представляет себе москвичей до реновации. А посреди зала — стеклянный шкаф, где на полках бережно разложены осколки от советской раковины, ржавые краны и куски труб. Совсем как кости динозавров в палеонтологическом музее.

В этом же зале организаторы установили дверь в светлое завтра — за ней скрывается новая, «реновационная» квартира. Туда выстроилась заметная очередь. Но многих посетителей захватила ностальгия по старой Москве, и эти люди интересовались недавним прошлым больше, чем будущим. Хотя почему прошлым? «Таких домов еще очень много»,— сказала подруге одна из посетительниц, кивая на «подъезд» пятиэтажки.

Иван Буранов