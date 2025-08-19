Ростовские новостройки привлекли почти 470 млрд рублей инвестиций

Общий объем капиталовложений в новостройки Ростова-на-Дону в июле 2025 года составил 467,8 млрд руб. Такие данные приводит аналитическая система «Домострой Профи» сайта ДОМОСТРОЙДОН.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, наиболее привлекательным для вложений стал Советский район. В июле он возглавил рейтинг по абсолютному объему капиталовложений — 87,1 млрд руб., что более чем вдвое превышает показатели других территорий.

На втором месте расположился Кировский район с результатом 79,7 млрд руб., демонстрирующий стабильно высокий интерес участников рынка. Третью позицию занял Первомайский район (78,1 млрд руб.), который привлекает относительно невысокой стартовой стоимостью 129,4 тыс. руб. за кв. м и перспективами развития.

«По ценовой динамике и премиальности безусловным лидером стал Пролетарский район, хотя вложения в него составили только 49 млрд руб. Средняя стоимость квадратного метра в июле здесь достигла 171,2 тыс. руб., что на 16% выше среднегородского уровня (147,1 тыс. руб. за кв. м) и значительно опережает другие территории»,— приводятся в сообщении данные экспертов.

Наименьший интерес участников рынка вызвал Железнодорожный район. Несмотря на среднюю стоимость 137,1 тыс. руб. за кв. м, он привлек минимальный объем средств — всего 9,7 млрд руб.

Валентина Любашенко