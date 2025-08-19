Из Ростовской области в Абхазию экспортировали более 20 т мяса птицы
С 11 по 15 августа из Ростовской области в Абхазию экспортировали 46,4 т продукции, подконтрольной госветнадзору. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Абхазию экспортировали корма для непродуктивных животных (18 т), мясо птицы (20 т) и готовую молочную продукцию (8,4 т).
Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствующей требованиям страны-импортера. Е