Из Ростовской области в Абхазию экспортировали более 20 т мяса птицы

С 11 по 15 августа из Ростовской области в Абхазию экспортировали 46,4 т продукции, подконтрольной госветнадзору. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Абхазию экспортировали корма для непродуктивных животных (18 т), мясо птицы (20 т) и готовую молочную продукцию (8,4 т).

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствующей требованиям страны-импортера. Е

Мария Хоперская

