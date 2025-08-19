В ЯНАО открыли ледовый дворец «Губкинский Арена» на 6,5 кв. м

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов открыл восьмой ледовый дворец в регионе — «Губкинский Арена» в Губкинском, сообщили в правительстве Ямала. Теперь они есть во всех городах округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Дмитрий Артюхов посетил город в рамках своей автомобильной поездки по Ямалу «Честный маршрут» — в ходе поездки в 2019 году к главе региона обратился игрок местной хоккейной команды и попросил построить арену. Проект был реализован правительством Ямала совместно с компанией «Роснефть». Открытие началось с хоккейного матча между командами «Сэр Варк» из Муравленко (ЯНАО) и местной командой «Метеор». «Поздравляю жителей Губкинского с радостным событием — наша договоренность построить в городе ледовый дворец претворилась в жизнь. У детей появляются прекрасные возможности для занятий хоккеем и фигурным катанием»,— сказал господин Артюхов.

Ледовый дворец площадью более 6,5 тыс. кв. м расположен в первом микрорайоне Губкинского. В здании есть просторные раздевалки, спортивные залы, медицинский кабинет и помещения для хранения инвентаря. Объект может одновременно принимать более 150 спортсменов, а большая ледовая арена вмещает до 400 болельщиков. Кроме того, с 1 сентября часть уроков физкультуры будет проходить в новом ледовом дворце.

Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Артюхов за рулем автомобиля отправился в седьмую поездку по региону — он проедет более 1 тыс. км по маршруту от Салехарда до Ноябрьска. На выходных он принял участие в торжественной церемонии открытия самого большого на Ямале центра единоборств «Северный характер», который открылся в Тарко-Сале (Пуровский район).

Ирина Пичурина