В Семикаракорском районе на 94,8 га установили карантинную зону по амброзии

На территории Золотаревского сельского поселения Семикаракорского района обнаружили очаг сорняка амброзии полыннолистной на площади в 94,8 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Как следует из текста приказа ведомства, общая зона карантина составит 880 га, еще 785 га определили как буферную зону.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области амброзией засорено около 4 млн га.

Мария Хоперская