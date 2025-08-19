Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбурге закрылся офис почетного консула Армении

Офис почетного консула Армении в Екатеринбурге прекратил свою работу, сообщил председатель челябинского отделения «Союза армян России» Гагик Мхитарян в Telegram.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он закрылся на прошлой неделе спустя семь лет работы в связи с приостановлением статуса почетного консула. «По всем вопросам просим обращаться в другие консульские учреждения республики Армения в РФ»,— сказано в сообщении.

Напомним, в начале августа МИД Армении снял с должности почетного консула в Екатеринбурге Нарека Спартакяна. По данным СМИ, это произошло из-за его несогласия с позицией армянских властей относительно Армянской апостольской церкви (ААЦ) и ареста российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, который поддержал церковь.

Ирина Пичурина

