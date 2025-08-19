Органы власти Кубани перевели на отечественную операционную систему

Органы власти Краснодарского края перевели на российские офисные приложения и операционную систему. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент информатизации и связи региона.

Для органов власти Кубани закупили пакеты офисных приложений отечественного производства и российскую сертифицированную операционную систему. Работа переведена в единый импортозамещающий домен.

В департаменте отметили, что переход позволит создать более надежную среду для обработки данных. Такие меры поддержат развитие российской IT-отрасли и снизят зависимость от технологий иностранного производства.

«Подобные меры помогают не только защитить данные, но и формируют уверенность общественности в надежности государственных информационных систем»,— заявили в пресс-службе департамента.

С 2022 года в Краснодарском крае наблюдается рост числа хакерских атак на органы власти и подведомственные организации. Для оперативного реагирования в Центре мониторинга организовали круглосуточный дежурный режим, который должен обеспечить защиту и стабильную работу государственных систем.

Елизавета Ершова