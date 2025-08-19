В Ростове предпринимателя оштрафовали повторно за неуплату штрафа

Мировой судья судебного участка №8 Октябрьского района Ростова-на-Дону вынес постановление о назначении предпринимателю штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (наказание за неуплату административного штрафа в срок) в размере 30 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, в апреле 2024 года, должностное лицо регионального управления Роспотребнадзора признало женщину виновной в ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями). За данное правонарушение гражданке был назначен штраф 15 тыс. руб.

Однако нарушительница не внесла указанную сумму в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу, как того требует административное законодательство. По факту просрочки платежа сотрудники ведомства составили новый протокол об административном нарушении.

«22 апреля 2025 года мировой судья рассмотрел материалы дела и признал гражданку виновной в неуплате штрафа в срок. Согласно действующему законодательству, наказание составило двукратную сумму первоначального взыскания»,– приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко