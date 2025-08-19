Макрон призвал к участию европейских армий в миротворческих миссиях на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в будущем европейские вооруженные силы должны будут участвовать в миротворческих операциях на территории Украины. Об этом он сказал в интервью после переговоров в Вашингтоне с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и главами стран Европы.

«Нам понадобится сильная украинская армия, и мы должны помочь Украине с военными операциями на земле»,— заявил господин Макрон (цитата по BBC).

Он добавил, что Дональд Трамп готов ввести новые санкции в отношении России, если Москва не продемонстрирует готовности к сотрудничеству. Также господин Макрон отметил, что европейские лидеры указали президенту США на необходимость заключения мирного соглашения в кратчайшие сроки.

