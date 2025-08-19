В трех районах Ростова с 20 августа отключат воду на полтора дня

В Первомайском, Октябрьском и Ворошиловском районах Ростова на полтора дня отключат холодное водоснабжение. Плановые работы будут проходить с полуночи 20 августа до полудня 21 августа. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Первомайском районе отключение затронет территорию в границах улиц: Шолохова — Российская — Троллейбусная — Страна Советов — Комбайностроителей — Смены — Самарский — Георгиевская — Штахановского — 1-я Веерная — Орская — Каскадная — Днепропетровская — Энтузиастов — Черешневая. Также без воды останется район улиц Шолохова — Алма-Атинская — Стальского — Вересаева и городская поликлиника № 4 на Днепровском, 122.

В Октябрьском районе водоснабжение остановят в границах улиц: Королева — Неклиновская — Инженерная — Тракторная — Куликовская — Вавилова — Ладная — Строевой — Парадная. В Ворошиловском районе отключение коснется участка: Королёва — Комарова — Стартовая — Орбитальная — Беляева.

Без водоснабжения останутся 25 садовых товариществ: Космос, Афганец, Агропром, Ростсельмашевец, Северная Ривьера, Мичуринец, Ростовское, ДНТ Восток, Лесовод, Березка, Дружба МВД, Гарант, Геолог, Вираж, Мир, Братство, Труд, Восход МВД, Звезда, Спутник, За Дружбу, Авангард-3, им. 9 мая, СКВО, Энергия, Импульс, Салют, Котельная 3.

Коммунальные службы призывают заранее запастись водой для бытовых потребностей.

Мария Хоперская