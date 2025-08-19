Володин: число выдворенных из России мигрантов выросло на 17%

С 2024 года Госдума приняла 21 закон в сфере миграционной политики, рассказал спикер Вячеслав Володин. Он уточнил, что 17 из этих законов были инициированы депутатами. По его словам, «принятые нормы работают», что подтверждают данные МВД: за шесть месяцев 2025 года на 7,2% выросло число выявленных случаев организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

По информации министерства, на 27,9% вырос показатель пресеченных фактов нарушения иностранцами правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. За полгода количество выданных разрешений на временное проживание упало на 31,6%, видов на жительство — на 32,2%.

В первом полугодии из России депортировали на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем за аналогичный период годом ранее. У 791 человека прекращено приобретенное гражданство РФ, уточнил господин Володин в Telegram.

11 августа вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. В список добавлены более 20 составов 14 статей УК. Однако ужесточение миграционного законодательства пока не повлияло на количество въезжающих в Россию: страну по-прежнему активно посещают граждане Китая, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

