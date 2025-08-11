Закон о новых основаниях для лишения гражданства РФ вступил в силу

В понедельник вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. В список добавлены более чем 20 составов 14-ти статей Уголовного кодекса.

В частности, в перечень внесены публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК), насильственные действия сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК), убийство (ст. 105 УК), развратные действия в отношении лица, достигшего 12 лет (ч. 2-3 ст. 135 УК) и др.

Нововведения не коснутся граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.

Поправки в закон «О гражданстве» были внесены на рассмотрение 25 июня группой из 352 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Президент Владимир Путин подписал документ 31 июля.

Полина Мотызлевская