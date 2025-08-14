Средний размер социальной пенсии в России достиг 15,5 тыс. руб.

Средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 июля вырос до 15 534 руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные системы Социального фонда.

С начала года сумма увеличилась более чем на 2 тыс. руб. При этом неработающие пенсионеры получают в среднем 15 856 руб. в месяц, а работающие — 11 659 руб.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщал, что с 1 октября военные пенсии будут проиндексированы на 7,6%.