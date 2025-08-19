Интерес туристов к Татарстану вырос на 15% в летнем сезоне 2025 года

Продажи экскурсионных туров по России в летнем сезоне 2025 года показали рост, в то же время интерес к Татарстану увеличился на 15% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экскурсионные направления стали драйвером роста внутреннего туризма на фоне ограничений пляжного отдыха в Краснодарском крае. Интерес к Санкт-Петербургу вырос на 40%, к Калининградской области — на 13%.

Общий объем продаж организованных туров на июнь — август вырос на 11% год к году, основным драйвером стали международные направления. Доля России в структуре организованного туризма сократилась с 17% до 14% из-за падения интереса к пляжному отдыху в Краснодарском крае, где были закрыты пляжи Анапы. Отмечается, что средняя стоимость тура по России составила 115,6 тыс. руб., сократившись на 0,2% год к году.

В августе Ассоциация отелей Казани и Татарстана сообщала «Ъ Волга-Урал» о падении загруженности гостиниц категорий «две» и «три звезды» почти на 50% по сравнению с прошлым летом. Цены на номера выросли на 10% из-за инфляции, а отельеры столкнулись с большой финансовой нагрузкой и конкуренцией «серого» рынка.

Анар Зейналов