В аварии в Мясниковском районе погиб 40-летний пешеход

В Мясниковском районе в результате ДТП погиб 40-летний пешеход. Авария случилась вечером 18 августа на участке 9 км автодороги Р-280 «Новороссия». Об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 44-летний водитель «Тойоты» нарушил ПДД и выехал на островок безопасности, после чего сбил пешехода.

В результате аварии мужчина погиб на месте. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская

