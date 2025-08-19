В аварии в Мясниковском районе погиб 40-летний пешеход

В Мясниковском районе в результате ДТП погиб 40-летний пешеход. Авария случилась вечером 18 августа на участке 9 км автодороги Р-280 «Новороссия». Об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель «Тойоты» нарушил ПДД и выехал на островок безопасности, после чего сбил пешехода.

В результате аварии мужчина погиб на месте. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская