В аварии в Мясниковском районе погиб 40-летний пешеход
В Мясниковском районе в результате ДТП погиб 40-летний пешеход. Авария случилась вечером 18 августа на участке 9 км автодороги Р-280 «Новороссия». Об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что 44-летний водитель «Тойоты» нарушил ПДД и выехал на островок безопасности, после чего сбил пешехода.
В результате аварии мужчина погиб на месте. Устанавливаются обстоятельства случившегося.