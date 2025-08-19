Среднемесячные расходы на услуги мобильных операторов превысили 1,1 тыс. рублей

В первом полугодии 2025 года среднемесячные расходы на мобильную связь в России превысили 1,1 тыс. руб. Это на 7% выше показателя за аналогичный период 2024 года, следует из данных «СберСпасибо» и «СберМобайла». В Т-Банке отметили рост среднемесячных трат клиентов на оплату услуг мобильных операторов на 8%.

С оценкой в 8% согласны и в аналитическом агентстве Telecom Daily. Там уточнили, что за восемь месяцев года с учетом июля и августа рост составил 10%. По данным компании «ЮMoney», средний чек на связь за первое полугодие вырос на 13% год к году.

В ФАС сказали “Ъ”, что ведут мониторинг экономической обоснованности повышения тарифов «на предмет нарушения антимонопольного законодательства». В Минцифры со ссылкой на Росстат заявили, что абонентская плата за сотовую связь «даже по текущим тарифным планам составляет около 680 руб. в месяц, а с учетом архивных тарифных планов — еще ниже». По данным Росстата, абонентская плата за сотовую связь в июле выросла на 13,9% год к году. При этом прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год составляет 8,6–9,2%.

В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что на тарифы влияет множество факторов, в том числе стоимость оборудования, траты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы. Оператор считает, что «траты на эти составляющие будут только увеличиваться». В «Вымпелкоме» заявили, что стоимость связи напрямую связана «как с затратами на реализацию регуляторных требований, с масштабными инвестициями в развитие сетевой инфраструктуры, так и с общеэкономическими факторами».

Подробности — в материале «Ъ» «Связь подгрузила тарифы».