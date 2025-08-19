Связь подгрузила тарифы

Траты россиян на мобильных операторов в первом полугодии увеличились, по разным оценкам, на 7–13%. Операторы связи объясняют подорожание услуг ростом стоимости оборудования, затратами на эксплуатацию сети, расходами на электроэнергию, а также увеличением потребления трафика. При повышении цен операторы ориентируются на платежеспособность абонентов и цены у конкурентов, а также на позицию регулятора, объясняют аналитики.

В первом полугодии 2025 года среднемесячные расходы на мобильную связь в России превысили 1,1 тыс. руб., что на 7% выше показателя за аналогичный период 2024 года, следует из данных «СберСпасибо» и «СберМобайла». В Т-Банке отметили рост среднемесячных трат клиентов на оплату услуг мобильных операторов на 8% в первой половине 2025 года. «В эти платежи часто входят не только услуги сотовой связи, но и дополнительные сервисы: домашний интернет, онлайн-кинотеатры, а также оплата связи родственникам или с нескольких сим-карт»,— уточняют в банке. С оценкой в 8% соглашаются и в аналитическом агентстве Telecom Daily, добавляя, что за восемь месяцев года с учетом июля и августа рост составил 10%. По данным компании «ЮMoney», средний чек на связь за первое полугодие вырос на 13% год к году.

В ФАС “Ъ” заявили, что постоянно осуществляют мониторинг экономической обоснованности повышения тарифов «на предмет нарушения антимонопольного законодательства». «При наличии оснований служба принимает меры антимонопольного реагирования»,— добавили в пресс-службе. «Любое повышение тарифов должно быть обосновано. Услуги связи в нашей стране одни из самых низких по стоимости в мире»,— сказали “Ъ” в пресс-службе Минцифры. Представитель министерства добавил, что, по данным Росстата, абонентская плата за сотовую связь «даже по текущим тарифным планам составляет около 680 руб. в месяц, а с учетом архивных тарифных планов — еще ниже». По данным Росстата, абонентская плата за сотовую связь в июле выросла на 13,9% год к году. При этом прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год составляет 8,6–9,2%.

В феврале Forbes писал, что операторы связи в начале года разослали абонентам сообщения о повышении цен минимум на 12%. Ранее “Ъ” сообщал, что Московский арбитражный суд поддержал ФАС в споре с МТС, которую служба оштрафовала на более чем 3 млрд руб. за повышение тарифов весной 2024 года в среднем на 8% (см. “Ъ” от 11 июля).

«На тарифы влияет множество факторов, таких как стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы. Очевидно, что траты на эти составляющие будут только увеличиваться»,— сообщили в пресс-службе «МегаФона». По словам представителя оператора, потребление мобильного интернета увеличивается за счет появления новых интернет-сервисов и услуг, которыми пользуются абоненты. «Кроме того, с постоянным "утяжелением" контента растет объем передаваемых данных»,— добавил он. В «Вымпелкоме» заявили, что стоимость связи напрямую связана «как с затратами на реализацию регуляторных требований, с масштабными инвестициями в развитие сетевой инфраструктуры, так и с общеэкономическими факторами». В МТС и Т2 отказались от комментариев.

Максут Шадаев, глава Минцифры, 29 мая на TAdviser SummIT: «У нас в целом, как всегда, неплохая ситуация. У нас практически не растут тарифы на связь».

«Операторы не повышают тарифы сразу всем категориям абонентов»,— напоминает управляющий партнер «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов. Кроме того, он предполагает, что на ценовую политику могло повлиять решение ФАС о штрафе МТС: «При повышении цен операторы ориентируются на платежеспособность абонентов и на уровень цен у конкурентов, а также на позицию регулятора. Абоненты при значительном и резком повышении цен могут перейти к другому оператору, также у ФАС могут возникнуть вопросы».

Операторы приостановили пересмотр цен в том числе из-за блокировок связи по соображениям безопасности, чтобы не вызывать дополнительное раздражение абонентов, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «Операторы также прибегают к такой схеме: повышают стоимость тарифа, одновременно предлагая скидку на размер повышения. Скидка при этом со временем уменьшается»,— говорит он.

