Площадь пожара в здании на Пролетарской улице выросла до 400 кв. метров

Пожар в административном здании в Колпино достиг 400 кв. метров по площади. О распространении огня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Спустя 50 минут с момента присвоения пожару дополнительного номера 1-БИС площадь возгорания с 20 кв. метров дошла до 400 кв. метров. Как уже ранее уточнили в ведомстве, в здании на Пролетарской улице горит кровля.

В связи с увеличением площади распространения огня к месту происшествия отправились еще 12 спасателей, теперь их насчитывается 40. Количество задействованной для тушения объекта техники увеличилось с семи до девяти.

Татьяна Титаева