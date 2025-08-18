Пожар в двухэтажном здании в Колпино тушат по повышенному номер сложности

Кровля двухэтажного здания в Колпино загорелась поздним вечером 18 августа. Возгорание по дополнительному номеру сложности тушат 28 спасателей, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вызов по происшествию в доме 19/23 по Пролетарской улице поступил на дежурный пульт в 21:17. По информации ведомства, на площади 20 кв. метров горит кровля административного двухэтажного здания.

В 21:26 ЧП присвоили дополнительный номер 1-БИС. На борьбу с огнем отправились 28 пожарных, задействовано семь единиц техники. Информация о пострадавших в результате возгорания не поступала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что женщина с ребенком 12 августа пострадали в результате квартирного пожара на Торжковской.

Татьяна Титаева