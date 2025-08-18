Президент США: Путин хорошо воспринял письмо Мелании Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин «хорошо воспринял» письмо, которое первая леди США Мелания Трамп написала ему в преддверии саммита на Аляске. Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопрос журналиста перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Он (Владимир Путин. — "Ъ") вопринял его очень хорошо»,— сказал Дональд Трамп.

По словам американского президента, его супруга «очень любит детей и не может вынести, когда происходит что-то подобное».

После российско-американского саммита на Аляске телеканал Fox News сообщил, что во время переговоров в Анкоридже Дональд Трамп передал господину Путину послание от первой леди. По данным телеканала, тот сразу прочитал его.

В письме, которое первая леди адресовала лично президенту России, говорится, что каждый ребенок в мире мечтает «о любви, возможностях и безопасности». «Ответственность лидеров за поддержку детей выходит за рамки комфорта ограниченного числа людей»,— указала Мелания Трамп в письме. «Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России - вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время»,— говорится в последнем абзаце.

Что происходит в РФ, США и Европе после встречи Путина и Трампа, следите в трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая