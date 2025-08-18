На Кубани изъяли более 300 тонн контрафактного алкоголя с начала года

С начала 2025 года в Краснодарском крае изъяли более 300 т контрафактного алкоголя, закрыли семь производств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За неделю в Краснодарском крае сотрудники полиции изъяли 80 т нелегальной алкогольной продукции. Выявили 244 нарушения в торговых точках, ликвидировали два подпольных цеха.

Пенсионер из Анапы изготовил 1,3 тыс. л «элитного» суррогатного коньяка и вина. В Геленджике полицейские конфисковали 6,5 тыс. л фальшивого вина в мини-цехе.

Алина Зорина