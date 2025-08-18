В Ростовской области завершили дело о взятках директора интерната

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование уголовного дела против руководителя дома-интерната для престарелых и инвалидов в Красном Сулине. Женщину обвиняют в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, директор на протяжении нескольких лет требовала от подчиненных сотрудников передавать ей денежные средства из заработной платы и получаемых выплат компенсационного и стимулирующего характера. Деньги она получала как лично, так и через посредников. Общий размер полученных взяток превысил шесть млн руб.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко