Хайнеты предпочитают рисковать

Долларовые миллионеры перераспределяют инвестиции. В их портфелях растет доля рисковых и отечественных активов. С 2022 года процент российских инструментов увеличился с 20% до 50%, сообщает управляющая компания Wealth IQ. Валютная составляющая теперь оценивается всего в 20%. Кроме того, владельцы крупных капиталов сейчас наращивают вложения в рисковые активы, включая акции, прямые инвестиции и коммерческую недвижимость. На них приходится до 90% портфеля.

Впрочем, консервативные инструменты сохраняют популярность, и слом тренда до конца еще не произошел, отмечает частный инвестконсультант Андрей Кочетков: «Если говорить об основном факторе, который управляет инвестициями богатых людей сейчас, это ставка Центрального банка. Еще полгода назад можно было очень выгодно разместить свои средства в достаточно длинных облигациях под очень хорошую доходность. Сейчас таких доходностей на рынке уже нет, и, соответственно, облигации перестали быть сильно привлекательными, то есть некий интерес к ним существует, но уже не такой, как полгода назад.

Соответственно, постепенно идет смещение в сторону рынка акций, где есть возможность по достаточно хорошим ценам приобрести инструменты, имеющие перспективы на будущее. В основном интерес к тем бумагам, которые выплачивают хорошие дивиденды. То есть рынок пока достаточно дешевый, но если у нас наметятся какие-то геополитические улучшения, то, соответственно, и наш рынок будет расти, и по мере снижения ставки ЦБ акции станут привлекательными. Пока все находятся где-то в середине пути.

Золото значительно подорожало за последний год-полтора, и сильного интереса, как это было год назад, сейчас нет. Какую-то часть портфеля вкладывают в этот драгметалл, но уже больше в качестве страховочных инвестиций. Для иностранных инвесторов оно более привлекательное в том смысле, что есть очень серьезные опасения нового витка инфляции, что по доллару, что по евро, для них это инструмент сбережения.

С нефинансовыми активами действительно все не очень просто. Недвижимость сейчас, что в Европе, что в США, достаточно дорогая, и надеяться на ее дальнейший рост сложно. В России с недвижимостью тоже очень много вопросов. Но, наверное, российский рынок недвижимости все-таки более интересен, так как у нас есть некие надежды на улучшение геополитической ситуации, возвращение многих россиян, которые уехали за границу. Плюс ставка Центрального банка будет снижаться, и это обязательно отразится на рынке недвижимости».

По данным группы High Net Worth Individuals, на мировом рынке стратегия увеличения капитала в прошлом году почти не изменилась. Долларовые миллионеры продолжают хранить большую часть средств в консервативных инструментах, на них приходится до 80% активов. В сегменте альтернативных инвестиций фиксируют тренд на снижение вложений в облигации, а также рост доли наличных и акций в портфелях.

Кроме того, компания Kohlberg Kravis Roberts отмечает разный подход к распределению капитала среди богатых и сверхбогатых людей. По их данным, самые обеспеченные инвесторы хранят больше сбережений в наличных и альтернативных активах. Впрочем, для российского рынка такое деление не характерно, считает начальник аналитического отдела компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров: «Разные фонды формально могут относиться к одному и тому же уровню с точки зрения рисков, вложенных в них, активов, но реально там могут быть совершенно разные стратегии управления активами. Плюс представление о рисках как таковое для разных инвесторов в разных регионах совершенно разное.

И, конечно, большой объем инвестиций у таких инвесторов обычно размещается в доле непубличных компаний, входят они туда даже, может быть, без ожидания последующего выхода на IPO, а просто владеют частью бизнеса, которая им нравится с точки зрения перспектив роста. Вынужденно большой объем тех денег, которые раньше уходили и размещались в иностранных активах, теперь размещается только во внутреннем контуре. Общее недоверие к валютам смещает интерес в сторону золота, это традиционно для всех классов инвесторов.

Растет интерес к альтернативным инвестициям. Это точно можно подтвердить. Большая доля активов рассматривается для размещения в альтернативные инвестиции в силу того, что существенно улучшилось регуляторное поле и правовая защищенность инвестора».

Согласно отчету Global Wealth Report, за 2024 год число долларовых миллионеров увеличилось на 680 тысяч человек по всему миру. Их активы выросли на 4% и оцениваются почти в $90,5 трлн, следует из данных компании Capgemini. В Москве проживают 30 тыс. долларовых миллионеров, подсчитали в Henley & Partners в апреле.

Ульяна Горелова