Сделки с новостройками в Ростове выросли на 20%

В Ростове-на-Дону в июле заключили около 1,2 тыс. договоров долевого участия на покупку квартир в новостройках, что на 20% больше июньского показателя. Общая площадь проданной недвижимости превысила 54 тыс. кв. м — рост составил 19% к предыдущему месяцу. Об этом сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости».

«Рост числа сделок в большинстве городов говорит о том, что покупатели реагируют на скидки и специальные предложения, но в первую очередь стали больше интересоваться покупкой недвижимости на фоне снижения стоимости кредитов»,— прокомментировал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

Лидером по приросту среди городов-миллионников стала Москва — около 6,2 тыс. договоров (плюс 15% к июню). Второе место занял Санкт-Петербург с 2,6 тыс. соглашений (плюс 17%). Далее следуют Екатеринбург — 1,6 тыс. контрактов (плюс 8%) и Краснодар — 1,6 тыс. (плюс 32%).

Количество нераспроданных квадратных метров в среднем по городам-миллионникам сократилось на 2% за июль.

Валентина Любашенко