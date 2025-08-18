Укомплектованность медучреждений Дона составляет 78%

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь доложил президенту России Владимиру Путину о нехватке медицинских кадров в регионе. Укомплектованность медучреждений врачами и средним медицинским персоналом составляет лишь 77-78%. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Слюсаря, особенно остро дефицит ощущается в отдаленных сельских территориях, а также подчеркнул необходимость индивидуального подхода к каждому специалисту: «Нужно работать точечно по каждому специалисту и отдельно закреплять, мотивировать, целевиков отправлять учиться, возвращать назад в родное село».

В 2025 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в области дополнительно предусмотрели выделение участков для строительства домов и ведения личного подсобного хозяйства.

«Фактически в таком ручном режиме нужно бороться за каждого врача и тем самым повышать укомплектованность»,— добавил врио губернатора.

Валентина Любашенко