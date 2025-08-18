Предприятия Кубани увеличили объем задекларированных отходов на 22%

Предприятия Краснодарского края в 2024 году отчитались о 10,6 млн т отходов, что на 21,8% превышает предыдущий показатель. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По объему задекларированных отходов Краснодарский край занимает 34-е место в России. Лидером стала Кемеровская область с показателем 3,3 млрд т отходов. В тройку также вошли Якутия (946,5 млн т) и Красноярский край (632,4 млн т).

В целом по стране предприятия в 2024 году отчитались о 8,5 млрд т отходов. Это на 8% меньше показателя 2023 года.

Наибольшее сокращение образования отходов среди отраслей показали: производство одежды (падение в 11 раз), полиграфия (в 4 раза), производство готовых металлических изделий (в 2 раза), выпуск резиновых и пластмассовых изделий, а также компьютеров и электроники (в 1,5 раза).

Алина Зорина