Путин поддержал мораторий на банкротство фермеров Ростовской области

Владимир Путин одобрил предложение врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря ввести мораторий на банкротство сельхозпроизводителей региона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно размещенной информации, господин Слюсарь обратился к президенту с просьбой о введении такой меры поддержки во время их встречи. «В ковидное время была такая мера поддержки, как мораторий на банкротство, особенно это касается малых и средних фермерских хозяйств, потому что высока вероятность того, что они выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги», — сказал глава региона.

Путин поддержал инициативу. «Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это», — ответил президент.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в конце июля депутаты Ростовской области предложили ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве на весь 2026 год для фермерских хозяйств, пострадавших от возвратных заморозков и засухи. На тот момент в арбитражных судах рассматривались 20 таких дел, возбужденных в 2025 году.

Валентина Любашенко