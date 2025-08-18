Пашинян заявил о неоценимой роли Трампа в заключении мира между Ереваном и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Ереваном и Баку установился мир, а парафирование мирного соглашения в США стало «поворотным моментом» для Южного Кавказа. По его словам, роль американского президента Дональда Трампа в этом процессе «неоценима».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Подписанные документы в США являются поворотным моментом. После этого мы живем совсем на другом Южном Кавказе»,— сказал Никол Пашинян в послании к народу. «Это совершенно новая реальность, в котором месть и враждебность должны быть отвергнуты»,— подчеркнул армянский премьер. Он напомнил, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым направили заявку в Нобелевский комитет на присуждение Дональду Трампу премии мира.

8 августа Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. По итогу Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, а также подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию (она включает в себя пункт о совместной разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе). В договоре о мире стороны, в частности, отказались от территориальных претензий друг к другу.

Лусине Баласян