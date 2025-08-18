КТК вывел ВПУ-3 в Новороссийске из эксплуатации на три недели для ремонта

Для планово-предупредительного ремонта на Морском терминале КТК в Новороссийске из эксплуатации вывели выносное причальное устройство (ВПУ) КТК-3 со сроком на три недели при благоприятных погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба КТК.

В ходе ремонтных работ подрядчик заменил два гидрокомпенсатора, после чего ВПУ продолжило работу в штатном режиме. Сейчас проводится замена плавучих и подводных шлангов.

В целях обеспечения непрерывности процесса добычи и транспортировки нефти КТК заранее уведомил грузоотправителей. Министерство энергетики Республики Казахстан учитывает сроки планово-предупредительных ремонтов на объектах при формировании графика транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск.

Кроме того, 14 августа на выведенном из эксплуатации ВПУ КТК-2 провели инспекцию РМРС с целью восстановления класса ФАУ «Российский морской регистр судоходства». В период простоя на ВПУ заменили все плавучие и подводные шланги, а также два гидрокомпенсатора. Сейчас причальное устройство работает в штатном режиме. Отгрузка нефти осуществляется посредством ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2.

Трубопроводная система КТК является одним из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1,5 тыс. км.

Алина Зорина