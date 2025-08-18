Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Четверых екатеринбуржцев арестовали за танцы на дороге

Четверых жителей Екатеринбурга отправили под административный арест за то, что они устроили танцы на проезжей части в честь свадьбы друга. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, за несанкционированную акцию в общественном месте граждане Халилов и Майборода получили наказание в виде ареста на семь суток, а граждане Неустроев и Порохов— восемь суток.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 17 августа на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров — проспект Космонавтов. Группа местных жителей перекрыла дорогу и начала танцевать, поздравляя товарища со свадьбой.

«Ближайшую неделю все четверо танцоров проведут в спецприемнике МВД на Елизаветинском шоссе. Принести персональные извинения горожанам молодые люди отказались. Как бы то ни было свадьбу друга хлопцы запомнят надолго. Хорошо бы, чтобы они еще и усвоили о недопустимости подобных "шалостей"»,— прокомментировал Валерий Горелых.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что уральцу назначили 13 суток ареста за предложение руки и сердца на проезжей части. В конце июля семь человек получили административный арест за массовый танец, который перекрыл движение.

Полина Бабинцева

