Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме в Вашингтоне

18 августа состоится личная встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне. После разговора тет-а-тет к ним присоединятся европейские лидеры. Стороны обсудят урегулирование украинского конфликта. Если встречу признают успешной, то 22 августа могут состояться трехсторонние переговоры с участием глав России, Украины и США. События, заявления и участники переговоров в Вашингтоне — в онлайн-трансляции «Ъ».

18:11. Трамп написал в Truth Social, что не нуждается в советах людей, которые «много лет работали над разрешением вооруженных конфликтов в мире, но не преуспели в этом».

18:10. Брританский премьер Кир Стармер готов поддержать мирную сделку по Украине без прекращения огня как предварительного условия ее достижения. Об этом пишет The Guardian.

18:06. Перед встречей с Трампом Зеленский заявил, что «невозможно отдать территории» России, пишет Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Зеленский в феврале 2025 года.

Фото: Ben Curtis / AP Дональд Трамп и Владимир Зеленский в феврале 2025 года.

Фото: Ben Curtis / AP

18:05. Белый дом интересовался у украинских чиновников, в каком виде Зеленский прибудет на встречу с Трампом. В частности, представителей США интересовало, наденет ли Зеленский костюм. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

18:03. Трамп в Truth Social назвал понедельник важным днем в связи с прибытием в Вашингтон большого количества европейских лидеров.

18:02. Гарантии безопасности Украине от США необязательно означают дислокацию американских войск на ее территории, сообщил постпред США при НАТО Мэтт Уитакер.

18:00. Лидеры Европы проведут «подготовительную встречу» с Зеленским перед его переговорами с Трампом. Встреча пройдет в 10:00 по местному времени (17:00 по Москве).

На ней будут присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб.

17:59. Трамп заявил, что считает свои политические решения по урегулированию конфликта на Украине верными. В посте в Truth Social американский лидер назвал «глупыми» тех, кто считает его политику неправильной.

17:59. Госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог присоединятся к переговорам Зеленского и Трампа. Об этом сообщил BBC со ссылкой на источники.

17:58. Зеленский уже прилетел в Вашингтон. Он провел встречу со спецпосланником американского президента Китом Келлогом. Об этом сообщило издание «Укринформ».

«Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности — Украины и Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп обладает такой силой»,— рассказал Зеленский.