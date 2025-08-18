На покупку учебников для школ Краснодара выделили 688 млн рублей

Школы Краснодара получили 88% учебников на новый учебный год. На их покупку выделили 688 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы делаем все возможное, чтобы образовательные учреждения были обеспечены всем необходимым для организации учебного процесса и чтобы наши дети могли реализоваться в творчестве и спорте. В том числе открываем новые профильные классы по востребованным специальностям, продлеваем время работы школьных спортзалов и решаем кадровый вопрос»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов на аппаратном совещании в администрации города.

В городе работают 317 учреждений образования, включая 104 школы. Семь из них впервые откроются 1 сентября: пять больших общеобразовательных учреждений и два учебных блока.

По словам исполняющей обязанности директора департамента образования Елены Ильченко, в каждой школе создали условия для уроков самбо и закупили борцовские ковры. Занятия проводятся по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. Спортзалы будут работать до 21:30. Составляется общее расписание кружков и секций для каждого образовательного учреждения.

В 7–9-х классах с нового учебного года еженедельно будет действовать программа дополнительного образования «Мир вокруг меня». Она направлена на профилактику экстремизма, агрессии и других негативных явлений, а также на сплочение коллектива. Программу одобрил Институт развития образования Краснодарского края. Вести занятия будут преимущественно преподаватели истории, обществознания, русского языка и литературы.

Кроме того, в Краснодаре возродили программу целевой подготовки педагогов и воспитателей детских садов. В этом году по целевому направлению на педагогических специальностях будут обучаться 98 девушек, которые станут учителями начальных классов и воспитателями детских садов.

Расширяются возможности по профориентации подростков. В этом году в 98-й школе откроется первый дорожно-транспортный класс.

Алина Зорина