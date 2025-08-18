Более 100 медработников Краснодара получили 1,5 млн рублей на ипотеку

В Краснодаре более 100 медработников получили выплату в 1,5 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Программа по предоставлению средств была запущена в 2025 году по инициативе губернатора региона и направлена на привлечение квалифицированных специалистов в медучреждения города. Участниками проекта могут стать врачи, фельдшеры, медсестры, акушеры и водители скорой помощи.

Обязательное условие субсидии — отработать не менее пяти лет в медицинской организации Краснодара. На эти цели из бюджета края выделили 750 млн руб.

Ранее в сельской местности программы поддержки действовали с 2022 года: выплаты получили 429 медработников.

Анна Гречко