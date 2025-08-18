Федерации падела России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве

Федерация падела России (ФПР) и Союз падела Сербии (СПС) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба ФПР.

Документ подписали президенты двух организаций — Алексей Золотарев и Джордже Мияйлович — во время визита российской делегации в Белград в рамках проведения матчевых встреч между сборными двух стран. Сообщается, что меморандум «предусматривает обмен опытом между странами в рамках развития падела, а также проведение совместных турниров и товарищеских матчей на уровне сборных».

16 августа, в первый день соревнований состоялся основной турнир, где сборные суммарно провели 12 матчей — четыре игры женская команда, восемь — мужская. Россиянки одержали победу над сербками во всех матчах, а мужская сборная дважды уступила соперникам.

Во второй день прошел турнир смешанных пар, где россияне сыграли в дуэтах с сербскими спортсменами. Женская часть соревнований прошла в формате группового турнира в один круг, а мужчины сыграли в формате play-off по олимпийской системе, начиная со стадии четвертьфиналов. В финальном матче сербско-русский дуэт Великович/Мальцев обыграл сербскую пару Богичевич/Матус. Матч завершился со счетом 7:6, 6:4.

В ФПР отметили, что поездка в Сербию стала возможной благодаря букмекерской компании Fonbet — генерального партнера сборной России по паделу.

