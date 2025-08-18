В Суворовском микрорайоне Ростова построят центр культурного развития

В Ростове прошло выездное заседание рабочей группы по развитию образовательных и культурных объектов в микрорайоне Суворовский. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В 2026 году нам нужно спроектировать в этом жилом районе центр культурного развития, включающий Дом культуры, библиотеку, художественную и музыкальную школы, и в 2027 году приступить к его строительству»,— пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Замгубернатора отметил, что развитие социальной инфраструктуры в сфере образования будет продолжено. В планах региональных властей — работа в Батайске, Таганроге и Аксайском районе.

Валентина Любашенко