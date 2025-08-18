Утверждена вторая комплексная застройка Сарова

Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о комплексном развитии территории в закрытом городе атомщиков Сарове. Как сообщал «Ъ-Приволжье», под застройку отдадут территорию в границах микрорайонов 1А и 1Б площадью 102,4 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Максимальная этажность застройки составит девять этажей, объем строительства – 557,4 тыс. кв. м. На территории появятся детские сады, школа почти на тысячу мест, поликлиника и другая социальная инфраструктура.

Это второй проект комплексного развития территории в Сарове. Первые в России торги КРТ в закрытом территориальном образовании состоялись в 2024 году, их выиграл нижегородский спецзастройщик «ННДК 7». Итоги аукциона безуспешно пытались отменить местные компании в арбитражном суде.

В администрации Сарова рассказывали «Ъ-Приволжье», что второй проект КРТ обеспечит развитие наукограда на ближайшие 15 лет. Однако эксперты отмечали, что столь крупные проекты в закрытом городе рискованны для инвесторов.

Владимир Зубарев