Донской винзавод выпустил 1,6 млн бутылок продукции в 2025 году

Донской винзавод выпустил 1,64 млн бутылок продукции в 2025 году. Об этом сообщило ИА «Интерфакс» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

По информации ведомства, в натуральном выражении объем составил 1,6 млн бутылок против показателей аналогичного периода предыдущего года. Выпуск виноматериалов за шесть месяцев достиг 359,4 тыс. декалитров, что в 1,8 раза превышает результат первого полугодия 2024 года (203,3 тыс. декалитров).

«Весной 2025 года предприятие заложило виноградники площадью свыше 26 га. Компания планирует продолжить расширение насаждений осенью»,— приводятся в сообщении слова пресс-службы минсельхоза.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году «Цимлянские вина» реализовали 241,44 тыс. декалитров

винодельческой продукции, превысив показатель 2023 года на 11%. В 2025 году предприятие поставило цель нарастить объем выпуска более чем на 20%.

Валентина Любашенко