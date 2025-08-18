Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва неоднократно предупреждала о последствиях поддержки властей Украины. Она напомнила, что ранее МИД Венгрии сообщил о приостановке поставок топлива в страну из-за удара по нефтепроводу «Дружба».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

13 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вооруженные силы Украины при помощи дронов ударили по распределительному узлу нефтепровода «Дружба» в Брянской области. 18 августа он сообщил, что поставки российской нефти в страну приостановлены. О приостановке подачи топлива по «Дружбе» рассказал и словацкий оператор трубопроводов Transpetrol.