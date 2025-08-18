МИД Венгрии: поставки нефти из РФ приостановлены из-за атаки Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российской нефти в страну приостановлены из-за атаки Украины на трансформаторную подстанцию на нефтепроводе. Он назвал «очередной удар» по венгерской энергетической безопасности возмутительным и недопустимым.

В соцсети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) Петер Сийярто заявил, что обсуждал этот вопрос с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. В ведомстве ему, как утверждается, сообщили, что специалисты проводят ремонтные работы, но пока непонятно, когда экспорт нефти будет возобновлен.

13 августа Петер Сийярто заявил, что Украина атаковала при помощи дронов распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Глава МИД Венгрии отмечал, что нефтепровод «играет ключевую роль в энергетической безопасности» страны и призвал Украину прекратить удары по критически важным объектам. Российская сторона ситуацию не комментировала.

По южной ветке магистрального нефтепровода «Дружба» в 2024 году в Венгрию поступило 4,78 млн т российской нефти. В январе—феврале этого года объем поставок составил 956 тыс. т нефти. Из-за атаки по объектам «Дружбы» поставки приостанавливались, в частности, в марте.

