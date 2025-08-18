Словакия сообщила об остановке поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Подача нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» прекращена, сообщил словацкий оператор трубопроводов Transpetrol. Причиной стали перебои в подаче электроэнергии, передает телекомпания TA3 со ссылкой на оператора чешских нефтепроводов Mero.

«Нашей компании неизвестны дополнительные сведения о причине приостановки (поставок.— "Ъ")... за пределами территории Словацкой Республики. Транспортировка нефти по территории Словакии осуществляется в соответствии с планом прокачки»,— сказано в заявлении Transpetrol (цитата по Reuters).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сегодня заявил, что поставки российской нефти в страну приостановлены из-за атаки Украины на трансформаторную подстанцию на нефтепроводе. 13 августа он сообщал, что Украина при помощи БПЛА атаковала распределительный узел «Дружбы» в Брянской области. Министр уточнял, что нефтепровод «играет ключевую роль в энергетической безопасности» Венгрии.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. В систему входит 8900 км трубопроводов, 3900 км из которых — на территории России. Маршрут проходит по двум участкам: северному — по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южному — через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

В июле Словакия вошла в пятерку крупнейших европейских импортеров нефти и газа из России. 79% закупок страны пришлось на нефть, поставляемую по «Дружбе», сообщали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).