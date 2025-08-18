Суд Боснии и Герцеговины отклонил апелляцию Додика в связи с отзывом мандата

Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) отклонила апелляцию защиты президента Республики Сербской Милорада Додика на решение об отзыве его мандата главы энтитента. Об этом сообщила пресс-служба суда. Заседание, на котором принималось решение по апелляции, проходило в закрытом формате.

«Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины сегодня, 18.08.20205, на непубличном заседании и в установленный законом срок приняла решение отклонить как необоснованную поданную от имени доверенного лица Горана Бубича апелляцию президента Республики Сербской Милорада Додика на решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины, которым было установлено прекращение полномочий главы Республики Сербской»,— говорится в пресс-релизе суда.

На прошлой неделе местные СМИ писали, что суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство адвокатов президента Республики Сербской Милорада Додика и заменил назначенное ему тюремное заключение на штраф.

В феврале суд Боснии и Герцеговины обвинил Милорада Додика в подрыве конституционного порядка в БиГ и заочно приговорил его к году тюрьмы, а также на шесть лет запретил занимать посты на государственной и муниципальной службе. Президент Республики Сербской вину не признал. ЦИК БиГ в начале августа единогласно принял решение об отзыве мандата президента у Милорада Додика. Господин Додик говорил о планах провести референдум в Республике Сербской по вопросу о том, должно ли исполняться решение избиркома Боснии и Герцеговины.

Анастасия Домбицкая