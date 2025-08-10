Милорад Додик решил откупиться от тюрьмы

Несмотря на аннулирование боснийской Центральной избирательной комиссией (ЦИК) мандата президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и подтверждение судом приговора — год тюрьмы и шестилетний запрет на политическую деятельность,— глава РС не намерен ни отбывать срок заключения, ни уходить из политики. В конце минувшей недели он инициировал проведение в Республике Сербской референдума о своем президентстве и воспользовался предусмотренной боснийскими законами возможностью заменить год тюрьмы денежным штрафом в размере €18 700. Боснийские же эксперты полагают, что Милорад Додик и без государственного поста может сохранить ключевую роль в РС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters

«Я остаюсь здесь, уезжать никуда не собираюсь, у меня есть обязательства перед народом. И я смогу одержать победу над ними (оппонентами.— “Ъ”) их же оружием — политикой»,— объявил в конце минувшей недели Милорад Додик, анонсировав проведение в Республике Сербской референдума о сохранении за ним поста президента. Это стало ответом главы РС на аннулирование боснийским ЦИКом его президентского мандата после того, как суд подтвердил приговор обвиняемому в подрыве государственного строя Боснии президенту Республики Сербской — год тюрьмы и шестилетний запрет заниматься политикой.

Хотя конституция Боснии и Герцеговины (БиГ) не предусматривает возможности проведения референдумов, решение об этом должен принять уже в ближайшие дни парламент РС.

Предполагается, что депутаты отвергнут решение суда, подтвердившего приговор Милораду Додику, и назначат дату референдума о дальнейшем пребывании его на посту президента. Причем вопрос на будущем референдуме, который не оставляет сомнений в его результатах, уже сформулировал сам господин Додик: «Согласны ли вы с нарушением конституции Республики Сербской?»

Параллельно адвокаты Милорада Додика по его поручению направили в Суд Боснии требование заменить ему наказание в виде тюремного срока денежным штрафом. Такая возможность предусмотрена законами страны: в случае небольшого срока заключения осужденный может откупиться суммой 100 боснийских марок (около €50) за каждый день пребывания в тюрьме. В случае удовлетворения его требования Милорад Додик выплатит государству 36 500 марок, или €18 700, и легально избежит пребывания в течение года за решеткой. Правда, как поясняют юристы, направив запрос на замену тюремного срока денежным штрафом, Милорад Додик тем самым фактически признал приговор суда, в том числе в части запрета ему шесть лет заниматься политикой.

При этом совсем уходить из политики Милорад Додик, похоже, не собирается. Помимо поддержки граждан РС на референдуме он рассчитывает и на помощь извне. Чуть ли не ежедневно в поддержку президента РС высказываются руководители соседней Сербии. Так, вице-премьер сербского правительства Ивица Дачич предупредил в конце недели, что приговор Милораду Додику и решение ЦИКа являются «самым сильным ударом по сербам со времен Дейтонского соглашения (1995 года.— “Ъ”) и тот, кто думает, что мы будет сидеть сложа руки, глубоко заблуждается».

Тем не менее каких-либо конкретных действий «в защиту собрата из Республики Сербской» Белград пока не предпринимал. Зато такие действия уже предприняла Москва, созвав в конце недели срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Боснии после приговора Милораду Додику и аннулирования ЦИКом его президентского мандата.

«Уголовное преследование Додика угрожает стабильности Боснии и Герцеговины»,— предупредил зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский. В том же духе высказалось и посольство РФ в Сараево, заявив: «На кону — существование БиГ как единого государства».

Между тем сам Милорад Додик, судя по всему, едва ли не главную ставку в поисках международной защиты делает на США. В этих целях он, по данным региональных СМИ, провел в конце недели в фешенебельном отеле One and Only в соседней Черногории закрытую встречу со спецпредставителем президента США Ричардом Гренелом.

Многие боснийские эксперты полагают, что, несмотря на приговор суда, Милорад Додик сделает все, чтобы остаться в политике — хотя бы в качестве лидера правящей в РС партии «Союз независимых социал-демократов», руководство которой на днях вновь избрало его председателем. А как говорит боснийский политолог Азур Имширович, Милорад Додик и без государственного поста может сохранить ключевую роль в РС — как в свое время Слободан Милошевич в Союзной Республике Югославия.

Геннадий Сысоев