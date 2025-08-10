Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Милорад Додик решил откупиться от тюрьмы

Президент Республики Сербской не спешит уходить из политики

Несмотря на аннулирование боснийской Центральной избирательной комиссией (ЦИК) мандата президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и подтверждение судом приговора — год тюрьмы и шестилетний запрет на политическую деятельность,— глава РС не намерен ни отбывать срок заключения, ни уходить из политики. В конце минувшей недели он инициировал проведение в Республике Сербской референдума о своем президентстве и воспользовался предусмотренной боснийскими законами возможностью заменить год тюрьмы денежным штрафом в размере €18 700. Боснийские же эксперты полагают, что Милорад Додик и без государственного поста может сохранить ключевую роль в РС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters

«Я остаюсь здесь, уезжать никуда не собираюсь, у меня есть обязательства перед народом. И я смогу одержать победу над ними (оппонентами.— “Ъ”) их же оружием — политикой»,— объявил в конце минувшей недели Милорад Додик, анонсировав проведение в Республике Сербской референдума о сохранении за ним поста президента. Это стало ответом главы РС на аннулирование боснийским ЦИКом его президентского мандата после того, как суд подтвердил приговор обвиняемому в подрыве государственного строя Боснии президенту Республики Сербской — год тюрьмы и шестилетний запрет заниматься политикой.

Хотя конституция Боснии и Герцеговины (БиГ) не предусматривает возможности проведения референдумов, решение об этом должен принять уже в ближайшие дни парламент РС.

Предполагается, что депутаты отвергнут решение суда, подтвердившего приговор Милораду Додику, и назначат дату референдума о дальнейшем пребывании его на посту президента. Причем вопрос на будущем референдуме, который не оставляет сомнений в его результатах, уже сформулировал сам господин Додик: «Согласны ли вы с нарушением конституции Республики Сербской?»

Параллельно адвокаты Милорада Додика по его поручению направили в Суд Боснии требование заменить ему наказание в виде тюремного срока денежным штрафом. Такая возможность предусмотрена законами страны: в случае небольшого срока заключения осужденный может откупиться суммой 100 боснийских марок (около €50) за каждый день пребывания в тюрьме. В случае удовлетворения его требования Милорад Додик выплатит государству 36 500 марок, или €18 700, и легально избежит пребывания в течение года за решеткой. Правда, как поясняют юристы, направив запрос на замену тюремного срока денежным штрафом, Милорад Додик тем самым фактически признал приговор суда, в том числе в части запрета ему шесть лет заниматься политикой.

Милорада Додика лишили мандата президента Республики Сербской

При этом совсем уходить из политики Милорад Додик, похоже, не собирается. Помимо поддержки граждан РС на референдуме он рассчитывает и на помощь извне. Чуть ли не ежедневно в поддержку президента РС высказываются руководители соседней Сербии. Так, вице-премьер сербского правительства Ивица Дачич предупредил в конце недели, что приговор Милораду Додику и решение ЦИКа являются «самым сильным ударом по сербам со времен Дейтонского соглашения (1995 года.— “Ъ”) и тот, кто думает, что мы будет сидеть сложа руки, глубоко заблуждается».

Тем не менее каких-либо конкретных действий «в защиту собрата из Республики Сербской» Белград пока не предпринимал. Зато такие действия уже предприняла Москва, созвав в конце недели срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Боснии после приговора Милораду Додику и аннулирования ЦИКом его президентского мандата.

«Уголовное преследование Додика угрожает стабильности Боснии и Герцеговины»,— предупредил зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский. В том же духе высказалось и посольство РФ в Сараево, заявив: «На кону — существование БиГ как единого государства».

Между тем сам Милорад Додик, судя по всему, едва ли не главную ставку в поисках международной защиты делает на США. В этих целях он, по данным региональных СМИ, провел в конце недели в фешенебельном отеле One and Only в соседней Черногории закрытую встречу со спецпредставителем президента США Ричардом Гренелом.

Многие боснийские эксперты полагают, что, несмотря на приговор суда, Милорад Додик сделает все, чтобы остаться в политике — хотя бы в качестве лидера правящей в РС партии «Союз независимых социал-демократов», руководство которой на днях вновь избрало его председателем. А как говорит боснийский политолог Азур Имширович, Милорад Додик и без государственного поста может сохранить ключевую роль в РС — как в свое время Слободан Милошевич в Союзной Республике Югославия.

Геннадий Сысоев

