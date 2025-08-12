Суд БиГ заменил тюремное заключение Милорада Додика на штраф

Суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство адвокатов президента Республики Сербской Милорада Додика и заменил назначенное ему тюремное заключение на штраф, пишут местные СМИ. Сумма штрафа не раскрывается.

Согласно законодательству страны, осужденный может выплатить штраф суммой 100 боснийских марок (около €50) за каждый день пребывания в тюрьме. Таким образом, Милорад Додик должен выплатить государству 36,5 тыс. марок (€18,7 тыс.).

В феврале суд Боснии и Герцеговины обвинил Милорада Додика в подрыве конституционного порядка в БиГ и заочно приговорил его к году тюрьмы, а также на шесть лет запретил занимать посты на государственной и муниципальной службе. Президент Республики Сербской вину не признал.

ЦИК БиГ в начале августа единогласно принял решение об отзыве мандата президента у Милорада Додика. Вступит в силу оно через один-два месяца. Милорад Додик говорил о планах провести референдум в Республике Сербской по вопросу о том, должно ли исполняться решение избиркома Боснии и Герцеговины.

Лусине Баласян