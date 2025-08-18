В Крыму зарегистрировали 12,5 тысячи преступлений с начала года

На территории Крыма с начала 2025 года зарегистрировано 12,5 тыс. преступлений. Раскрываемость составляет 67,4%, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение числа преступлений, произошедших в общественных местах (–6,3%), а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения (–19,5%). Сократилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (–14,1%), а также ранее судимыми лицами (–19,7%). Снизилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (–16,9%) и изнасилований (–35,7%).

Сотрудники правоохранительных органов с начала года выявили более 2 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, включая 1,6 тыс. фактов сбыта. Раскрываемость составила 74,8%, по фактам сбыта — 56,4%.

С января 2025 года зарегистрировано 6,1 тыс. преступлений против собственности. Раскрыто 53,3% дел. Снизилось число краж (–3,5%), грабежей (–15,8%), а также фактов кражи транспорта (–17,3%). Количество преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, увеличилось на 3,7%.

Алина Зорина