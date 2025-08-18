Суд отказал «Люмар-Проект» в споре с минстроем Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области 15 августа отказал компании «Люмар-Проект» в принятии обеспечительных мер по спору с региональным министерством строительства и ГБУ «Ростовоблстройзаказчик». Застройщик требовал приостановить действие решения заказчика об одностороннем отказе от государственного контракта от 6 мая 2024 года. Об этом свидетельствуют данные из картотеки судебных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, компания выиграла конкурс на реконструкцию школы в Милютинском районе, однако не завершила работы к установленному сроку — 10 декабря 2024 года. Строительство не было закончено и к марту текущего года. Минстрой потребовал от подрядчика выплатить неустойку свыше 320 тыс. руб., но требование было проигнорировано. В результате в августе 2025-го заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

В судебном заседании застройщик потребовал аннулировать отказ от госконтракта. Суд не удовлетворил требования подрядчика, поскольку заявитель не смог подтвердить наличие оснований для применения запрашиваемой обеспечительной меры.

По итогам рассмотрения компания должна заплатить 30 тыс. руб. государственной пошлины. Очередное заседание по делу назначено на 9 сентября.

Валентина Любашенко