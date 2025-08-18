Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На улице Константиновской в Краснодаре локализовали крупный пожар

В Краснодаре на ул. Константиновской днем 18 августа локализовали крупный пожар. Огонь охватил 500 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании мусора поступило диспетчеру гарнизона в 14:55. К месту вызова незамедлительно направили подразделения, которые прибыли через минуту. Пламя удалось локализовать в 15:52. Угрозы жилым домам нет.

К тушению привлекли 20 человек личного состава и 4 единицы техники. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Анна Гречко

