СКР проверит конфликт в Сочи с участием блогера и группы приезжих

Следственный комитет России начал проверку по факту конфликта группы приезжих с жительницей Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По информации из соцсетей, блогера Алину Ростовскую мужчины оскорбляли, преследовали и пытались ударить после словесной перепалки из-за ее внешнего вида. Женщина утверждает, что неоднократно сообщила агрессорам о проблемах со здоровьем, однако это не остановило агрессоров.

Следственные органы СК России по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку по данному факту.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Анна Гречко